Puts woonzorgcentrum geeft bewoners meer inspraak: “Zorg gaat niet meer het leven van de bewoners bepalen”

Het woonzorgcentrum langs de Lierbaan, telt momenteel 90 bewoners. Enkele jaren geleden begon Consolata meer in te zetten op werken op maat van de bewoner en stapte men af van een strikt geplande organisatie. Met het ‘Tubbe-principe’ hoopt het woonzorgcentrum nog enkele stappen te kunnen zetten. “Nu we bij de 35 geselecteerde woonzorgcentra zitten, krijgen we via de Koning Boudewijnstichting financiële steun in de vorm van een bedrag van 5.000 euro voor externe begeleiding. Het gaat om een traject waarbij participatie en inspraak van de bewoners centraal staat. Daarnaast zet het traject ook in op de betrokkenheid van de familie op die manier van wonen en leven. Het is niet de familie die bepaalt wat het beste is voor hun vader of moeder. We laten vader of moeder zelf aan het woord en vertrekken vanuit wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden, hoe zij zin en invulling aan hun leven willen geven. De bewoner zit zelf aan het stuur van zijn leven en niet iemand anders.”, vertelt Ilse Bosmans, stafmedewerker van Consolata.