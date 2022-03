Puts Na-Tourcriterium komt met nieuwigheden voor 5de editie: “Aankomst verhuist naar kerkhof, meer plaats voor horeca en verenigingen”

Alle koersen zullen net als de vorige edities starten in het centrum van Putte, ter hoogte van de kerk. In tegenstelling tot vorige edities is de aankomst nu op de Lierbaan, ter hoogte van het kerkhof. “Zo kunnen we meer mogelijkheden bieden aan lokale horeca en verenigingen op het Kerkplein. Zo gaan we een nog groter wielerfeest kunnen organiseren dan alle jaren voorheen”, zegt Haverbeke. “Op het plein komt er onder andere een groot scherm, het podium en een foodtruckfestival met een zestal, mogelijks zelfs meer, wagens. Iets dat niet wijzigt: de toegang tot het parcours blijft net als de vorige editie volledig gratis.”

Dames

De G-renners bijten om 14 uur de spits af, een uur later wordt het startschot gegeven voor de dernywedstrijd van de dames. “Dit jaar zullen er meerdere dameswedstrijden zijn. Er is de dernywedstrijd voor de elite, waar we een beetje de pech bij hebben dat die samenvalt met de laatste koers van de Tour voor vrouwen. Dat zal te merken zijn aan het deelnemersveld, maar er is ook nog de funwedstrijd kopvrouwen om 18 uur. Deze wedstrijd wordt georganiseerd voor dames tussen de 18 en 40 jaar die nog in opleiding zijn. De stap naar de elites is bij de dames vaak te groot, maar met zo’n funwedstrijden kunnen rensters meer ervaring opdoen. Na de funwedstrijd vindt de finale van de elite-dames plaats.”

Volledig scherm De derny's zijn dit jaar opnieuw van de partij © Marc Aerts

Deelnemersveld

De bedrijvenwedstrijd, waarbij bedrijven het met hun beste renners tegen elkaar opnemen, is niet uit het programma verdwenen. De eerste elite-renners achter een derny komen om 17 uur aan bod. De grote finale staat om 20 uur gepland. “Voor ons deelnemersveld wachten we het verloop van de Tour af. Het is een snel parcours, dus kijken we vooral richting sprinters, bijvoorbeeld een Jasper Philipsen. Een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel hier in Putte zou heel mooi zijn, maar we moeten uiteraard rekening houden met agenda’s en het budget. Sowieso zullen wij ook een drietal veldrijders uitnodigen en de lokale kaart trekken met renners uit de buurt.”

BK

Voor vzw Wielerevents is het criterium een kans om te laten zien wat het in zijn mars heeft. De vereniging wil maar wat graag de Belgische kampioenschappen wielrennen die de komende jaren in Putte gepland staan mee organiseren. In 2023 vindt het BK voor Beloften in de gemeente plaats, in 2025 is Putte het decor van het BK voor nieuwelingen U17 en in 2027 komen de eliterenners. “Als Putse vzw willen wij mee aan de kar trekken. We zijn ervan overtuigd dat we een sterk dossier hebben en kans maken om geselecteerd te worden. Maar laat ons er eerst maar voor zorgen dat er hier op 31 juli een groot wielerfeest komt.”