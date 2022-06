Provincie en Aquafin begeleiden tomatenkwekerij Primato bij duurzamer watergebruik: “Overtollig water uit de Itterbeek kan ons helpen, maar zuivering is nodig”

PutteTomatenkwekerij Primato uit Putte wil in de toekomst bij hoge waterstand water capteren uit de nabijgelegen Itterbeek om te gebruiken bij de tomatenteelt. Adviseurs van de provincie Antwerpen en Aquafin bieden hulp aan bij het zuiveren van dat water. “Economie en duurzaamheid gaan hier hand in hand”, zegt Kevin Pittoors van Primato.

Bij Primato, aan de Lierbaan in Putte, kan men 65 miljoen liter water opslaan in reusachtige bassins. Bij regenval wordt het water dat op de daken van de serres valt naar die bassins geleid. In droge jaren volstaat dat echter niet om het bedrijf voortdurend van water te voorzien. En aangezien men bij Primato liever geen leidingwater gebruikt, ging men op zoek naar alternatieven. Via het Europese Life ACLIMA-project heeft Primato nu zicht op een meer duurzame oplossing.

“Bedoeling is om in de toekomst water uit de achterliggende Itterbeek te capteren en op te slaan in onze reservoirs. Vanzelfsprekend gaan we niet aftappen in periodes van droogte, maar op momenten dat het water hoog staat, bijvoorbeeld na hevige regenval”, legt Kevin Pittoors uit. “Op die manier is het een win-winsituatie, want dan zal er in de buurt ook minder risico zijn op wateroverlast door een beek die uit haar oevers treedt.”

Volledig scherm Een blik in de waterzuiveringscontainer. © David Legreve

Bacteriën

Grootste obstakel bij deze manier van werken is dat het water uit de beek niet zomaar kan worden gebruikt om tomaten te bewateren. “Water uit de beek kan bacteriën bevatten. Of erger nog: chemicaliën. Dat kan schade toebrengen aan de planten”, vertelt Kevin Pittoors. “Daarom moet het water uit de beek eerst worden gezuiverd.”

Bij Primato (en bij de buren van boomkwekerij Van Pelt) loopt in dat verband momenteel een proefproject met een mobiele waterzuiveringscontainer. Experts van de provincie Antwerpen en waterzuiveringsbedrijf Aquafin begeleiden alles. “Bedrijf per bedrijf en locatie per locatie kunnen er ietwat andere noden zijn qua zuivering”, gaat Kevin Pittoors verder. “Eens het proefproject bij ons is afgerond en het zuiveringsproces helemaal op punt staat, kunnen we effectief water uit de Itterbeek gaan benutten.”

Volledig scherm Bij tomatenkwekerij Primato staat momenteel een mobiele waterzuiveringscontainer opgesteld. © David Legreve

Maatschappelijke rol

“Ik vind het mooi dat duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan”, besluit Pittoors. “In ons familiebedrijf zijn we er ons erg van bewust dat we ook een maatschappelijke rol te spelen hebben en dat we dus maar best zo weinig mogelijk leidingwater gebruiken. We beseffen dat water alsmaar meer een schaars goed wordt en daarom hebben we al geïnvesteerd in bovengemiddeld grote waterbassins.”

De waterzuiveringscontainer die nu bij Primato staat opgesteld, reist later verder naar andere bedrijven om daar oplossingen op maat te ontwikkelen.

