Politie verbaliseert 21 hardrijders

Hallaar Natuur­speel­plaats Hobbeldonk tijdelijk gesloten: “Vermoede­lijk bacterie in het water”

Natuurspeelplaats Hobbeldonk in provinciaal groendomein De Averegten in Hallaar is sinds maandag afgesloten. De waterkwaliteit van de speelplaats, waar kinderen zowel in het zand als water kunnen ravotten, is niet al te best. “Op maandag zag het water van Hobbeldonk rood. Vermoedelijk komt dat door een onschadelijke bacterie in het water. Door het warme weer is de waterstand lager, waardoor bacteriën sneller hun weg vinden naar het water”, vertelt Els Goyvaerts, directeur van de provinciale groendomeinen regio Kempen. “We hebben een staalname van het water laten nemen en wachten nu op het resultaat.”

26 juli