Politie flitst autobestuurder aan 58 kilometer per uur in zone dertig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft op de Oude Putsebaan in Putte een autobestuurder geflitst aan 58 kilometer per uur. Dat gebeurde in een zone dertig. De chauffeur reed dus maar liefst 28 kilometer per uur te snel. In totaal werden er op de Oude Putsebaan 478 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid, naast de vorige snelheidsduivel reden nog 65 anderen te snel. Ook zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.