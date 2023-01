Politie flitst aan Zoetewei en R6: 120 chauffeurs reden te snel

Politiezone Bodukap stelde vorige zaterdag in totaal 120 overtreders vast op de Zoetewei in Putte en de binnenring van de R6 richting N15 in Sint-Katelijne-Waver. “Op de Zoetewei noteerden we 604 passanten, waarvan 38 overtreders. De hoogste gemeten snelheid was 155 kilometer per uur op een baan waar een snelheidslimiet van 70 geldt. Op de binnenring van de R6 ging het om 575 passanten, waarvan er 82 in overtreding waren. De hoogst gemeten snelheid op het stuk van 90 kilometer per uur was 154”, klinkt het.