Politie flitst 78 hardrijders bij snelheidscontroles

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij twee verschillende snelheidscontroles in zowel Putte als Duffel 78 hardrijders geflitst. Op de Peulisbaan in Putte werden er 63 chauffeurs betrapt die te snel reden. In totaal werden er daar 298 chauffeurs gecontroleerd. “De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 63 kilometer per uur”, luidt het bij de politiezone. Deze chauffeur reed dus maar liefst 35 kilometer per uur te snel. Hij of zij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Verder controleerde de politie ook nog langs de Wandelingstraat in Duffel. Hier mag er maximum 50 kilometer per uur worden gereden. “111 chauffeurs werden er gecontroleerd, 15 van hen reden te snel”, besluit de politiezone. Hier was de gemeten topsnelheid 79 kilometer per uur.