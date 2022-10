Politie controleert 171 autobestuurders in zone dertig

Op de Peulisbaan in Putte heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katleijne-Waver en Putte) 171 autobestuurders gecontroleerd tijdens een snelheidscontrole. 46 chauffeurs reden te snel. Eén van hen klokte af op een snelheid van 57 kilometer per uur. Dat is 27 kilometer per uur sneller dan toegelaten in de Peulisbaan.