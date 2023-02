Papo Mode en Neo-Ma vzw organiseren opnieuw modeshow met borstkankerpatiënten

MIJN DORP: Het Putte van Davids­fonds-voorzitter Robby Goovaerts: “Natuur, cultuur en ontspan­ning komen samen op Ixenheuvel”

Geen beter man als gids voor de gemeente Putte dan Robby Goovaerts (50), voorzitter van het Davidsfonds Putte-Beerzel-Grasheide-Peulis en bibliotheekmedewerker, die al heel zijn leven woonachtig is in de gemeente. Robby toont je onder andere zijn favoriete plekjes en vertelt over zijn favoriete moment in Putte. “Over onze restaurants hebben we in Putte zeker niet te klagen”, geeft hij al mee.