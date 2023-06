Organisatoren Putse Feesten blikken tevreden terug: “Op elke straathoek was iets te beleven”

Bonheiden lanceert nieuwe kinderwan­de­ling in Kranhoeve­bos: “Iedereen welkom om ze te komen inwandelen”

Gemeente Bonheiden, ORIOM (Strategisch Project ‘Open ruimte in en om Mechelen’) en Natuurpunt sloegen de handen in elkaar voor een nieuwe kinderwandeling voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 7 jaar. Vanaf nu kunnen zij samen met de hazelworm en de bosmier speuren naar de reuzemierenhoop die ergens diep in het Krankhoevebos verscholen is.