Organisatie stelt vijfde editie van Puts na-Tourcriterium voor: Herhaalt Jasper Philipsen zijn overwinning op de Champs Elysées bij nieuwe aankomst aan het kerkhof?

Bonheiden Kinderge­meen­te­raad organi­seert wandelin­gen in Bonheiden en Rijmenam

De kindergemeenteraad zet Bonheiden en Rijmenam in de kijker met een wandeling voor elke deelgemeente. Om het helemaal kindvriendelijk te maken werd er telkens een lange wandeling en een korte lus voorzien. In Bonheiden is de kortste wandeling 8 kilometer lang, de lange 11 kilometer. In Rijmenam kan je dan weer kiezen uit wandelingen van 9 en 15 kilometer. Wandelkaarten zijn beschikbaar in de bib van Bonheiden, het gemeentehuis, ‘t Blikveld, het OCMW, dienstencentrum de Mettenberg en Team sport en jeugd.

22 juli