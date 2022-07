Opnieuw dwalen in maïsdoolhof in Beerzel: “Vorm van windmolen als dank aan onze vrijwilligers”

Langs de Peredreef in Beerzel kan je van 13 augustus tot 30 september komen dwalen in het doolhof van Kempens Landschap en het lokaal bestuur van Putte. Voor deze zevende editie diende een windmolen als inspiratiebron voor de aanleg van het doolhof. “Een knipoog naar het 25 jarig bestaan van Kempens Landschap. Al 25 jaar lang hebben we, net als een molen, de wind in de zeilen. Bovendien is het ook een dankbetuiging aan onze vrijwilligers, die onder andere onze windmolens uitbaten”, vertelt Philippe De Backer van Kempens Landschap. In augustus is het doolhof alle dagen open, behalve maandag, met uitzondering van maandag 15 augustus. In september kan je enkel in het weekend komen verdwalen. Een dwaaltocht kost 5 euro per persoon. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis binnen. “Op 14, 21 en 28 augustus voorzien we animatie. Op 14 augustus zorgen de Djembé-boys voor ambiance, op 21 en 28 augustus is er ‘landschaps-dj Phill V’ die je mee laat genieten van de sfeer na je tocht door het doolhof.”