Opendeurdag in Putse brandweerkazerne: “Kinderen kunnen brand blussen of ritje maken met brandweerwagen”

Regio Mechelen Van een pottenbak­ker tot een (hout)drukker: Deze 7 kunste­naars zetten hun deuren open tijdens Atelier in Beeld in de regio Mechelen

Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 mei 2022 gaat Atelier In Beeld voor de allereerste keer live door. Het hele weekend lang kan je in meer dan 1300 ateliers over heel Vlaanderen beeldende kunst ontdekken op de plaatsen waar ze wordt gemaakt. In totaal doen een 2000-tal kunstenaars mee. Wij selecteerden voor jou alvast 7 ateliers in de ruime regio rond Mechelen die je zeker moet bezoeken. Van aardewerk in Blaasveld tot houtsnedes in Mechelen. Op deze plaatsen kan je komend weekend gratis cultuur opsnuiven.

