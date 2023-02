Opbrengst Bal van de Burgemeester gaat naar kwetsbare gezinnen

Mechelen Viertal blijft in cel na ontdekking cocaïnewas­se­rij in Battel: “Erg zeldzaam. In Vlaanderen werd er nog maar eentje opgedoekt”

De raadkamer heeft vrijdag de aanhouding van vier mannen verlengd. Het viertal werd deze week opgepakt na een huiszoeking in een woning in Battel. Het parket communiceerde eerder over de vondst van 5 kilogram cocaïne en een uiterst zeldzame cocaïnewasserij. Maar wat is dat, een cocaïnewasserij?

