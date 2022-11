Nutswerken aan Mechelsesteenweg starten op 21 november: “Omrijden via Lostraat en Houwstraat”

Putte 1 op de 5 bestuur­ders rijdt te snel in Pachters­dreef

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft in de Pachtersdreef een snelheidscontrole gehouden. 170 chauffeurs werden gecontroleerd, 40 ervan reden te snel. Het gaat dus om ruim 1 op de 5 gecontroleerde chauffeurs. Zij negeerden de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Alle snelheidsduivels zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. De hoogste gemeten snelheid tijdens de controle bedroeg 55 kilometer per uur.

15 november