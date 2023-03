Nieuwe editie van Repair Café: “Twee herstellingen per bezoeker”

“Om lange wachttijden te vermijden, voeren we maximum twee herstellingen per bezoeker uit. Bezoekers herstellen samen met de vrijwillige hersteller. Dat maakt het gezellig en zo leer je iets bij. In het Repair Café helpen we graag zoveel mogelijk bezoekers en daarom voeren de naaisters enkel ‘kleine herstellingen’ uit zoals knopen aanzetten, rits vervangen, naad dichtnaaien. Onderdelen zoals knopen of een nieuwe rits breng je best zelf mee of betaal je ter plaatse. Ook materiaal dat nodig is om het apparaat te testen na de herstelling breng je als bezoeker zelf mee”, deelt de gemeente mee. Toegang tot het Repair Café is gratis. Je kan er tussen 10 en 16 uur terecht.