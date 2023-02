Na grote zoekactie met helikopter en speurhond: Politie vat ook derde verdachte van woninginbraken

Berlaar Auto belandt op zijn zij na ongeval

In de Stationstraat in Berlaar is vrijdag een auto op zijn zij beland. Dat gebeurde na een ongeval. De autobestuurster werd dankzij de hulp van omstaanders uit het voertuig geholpen. Ze liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht door de politie. Kort voor het ongeval week ze volgens getuigen van haar rijvak af en kwam ze in aanrijding met een geparkeerd voertuig. De wagen van de autobestuurster moest getakeld worden. De brandweer van Berlaar moest ter plaatse komen om de rijbaan op te kuisen.

