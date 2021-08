Na dodelijk ongeval in Putte waarbij auto door gevel reed: “De chauffeur (20) legde positieve ademtest af”

ANTWERPEN Weldra opnieuw feesten in A-Tower of onder Century Center? Stad stelt tien potentiële locaties nachtleven voor

5 augustus Wanneer het nachtleven opnieuw op volle toeren kan draaien, is nog steeds niet geweten, maar intussen is het stadsbestuur al even op zoek naar geschikte locaties voor permanente clubs. Tien plekken zoals het Straatsburgdok en de site van Kinepolis komen in aanmerking maar ook onder de grond in het stadscentrum en zelfs de A-Tower. “We willen het nachtleven beschermen en een permanent karakter geven.”