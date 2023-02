Moose bar aan Klein Boom wordt thuismatch voor Chris Van Tongelen: “Speciaal dat ik nu in eigen gemeente mag optreden”

In Putte kan je op vrijdag en zaterdag in de bar komen feesten. Een van de ambiancemakers die door de organisatie worden inschakeld is zanger Chris Van Tongelen, inwoner van Putte. “Met De Romeo’s en Die Freddies zag ik al alle Moose bars van het land. Het is toch wel speciaal dat ik nu in mijn eigen gemeente in een Moose bar mag optreden. Of dat thuispubliek voor extra druk gaat zorgen? Ik kom tijdens optredens aan de andere kant van Vlaanderen ook Puttenaars tegen, dus ik ben wel wat gewoon”, lacht Van Tongelen. Wanneer hij precies de tent op zijn kop mag zetten, wordt binnenkort bekendgemaakt.