Matteo wint Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds

Lier Verkeers­maat­re­ge­len in Van Boeckel­laan, Sionsvest, Aarschotse­steen­weg en Koningin Astridlaan

In de maand februari geldt er éénrichtingsverkeer in de Van Boeckellaan op vrijdag 10 februari en vinden er nutswerken plaats in Sionsvest, Oever en Keldermansstraat van maandag 13 tot dinsdag 21 februari. Op de Aarschotsesteenweg vinden de werken plaats tot en met 24 februari en in de Koningin Astridlaan van 20 tot en met 24 maart.

9 februari