Margriet Hermans komt naar Putse seniorennamiddag

Keerbergen Brons voor lokale Voor­uit-voorzitter en hondje Tinsel op WK Para Agility: “Ik geloofde het eerst niet.”

De Keerbergse An Wauters - niet te verwarren met de voormalige basketter en Belgian Cat - behaalde een bronzen medaille op het wereldkampioenschap Para Agility. Dat is een G-sportdiscipline waarbij een begeleider in een rolstoel samen met een hond een hindernissenparcours aflegt. Het brons van Ann en Tinsel is een primeur in België.

25 augustus