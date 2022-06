Man gaat ervandoor met werkmaterialen: “Ik deed het voor de kick”

Beerzel Leerlingen GO! basis­school Dr. Jozef Weyns eindigen schooljaar al fietsend, dansend en springend

De leerlingen van GO! basisschool Dr. Jozef Weyns worden deze laatste schoolweek verrast met een wieltjesdag, springkastelen, turn- en dansoptredens. Vandaag konden ze zich uitleven op zes springkastelen en met de gekke fietsen. Het schooljaar wordt op donderdag afgesloten met een gezamenlijk dansoptreden door leerlingen en leerkrachten. “We springen en rollen letterlijk de vakantie in. Met deze sportieve eindsprint sluiten we samen een mooi en leerrijk jaar af”, zegt Cynthia Camps, directeur van GO! basisschool Dr. Jozef Weyns in Beerzel.

28 juni