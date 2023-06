“Leraar gaf mijn dochter slag op hoofd en directie stopt het in de doofpot”: moeder dient klacht in bij politie

Mevrouw Polfliet zegt na 40 jaar onderwijs vaarwel: “Heel wat collega’s zaten nog bij mij in de klas”

Officieel is ze eigenlijk al met pensioen, maar eind juni neemt leerkracht Latijn Martine Polfliet (63) écht afscheid van het onderwijs. Ze zal dan maar liefst 40 jaar voor de klas hebben gestaan, eerst in het Lorette Instituut, na de sluiting in het Scheppersinstituut. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat leerlingen voor mij wilden werken", blikt ze terug.