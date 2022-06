Leerlingen GO! basisschool Dr. Jozef Weyns eindigen schooljaar al fietsend, dansend en springend

Berlaar Derdejaars Vrije Basis­school winnen gratis gezonde tussendoor­tjes voor gans de school: “Als beloning voor hun gezonde inspannin­gen”

Klassen 3A en 3B van de Vrije Basisschool in Berlaar kregen vandaag Ketnet-Held Nico over de vloer en werden getrakteerd op snacks en smoothies. Het was een beloning voor hun deelname aan de Moestuin Challenge van Oog voor Lekkers, die de derdejaars wonnen. Daardoor kan de hele school volgend schooljaar rekenen op een jaar lang gratis gezonde tussendoortjes. “Ketnet-Held Nico trakteert de kinderen vandaag op een speels parcours en mascottes Slurp & Slice serveren gezonde snacks en smoothies. We willen de kinderen van juf Patricia Van der Veken belonen voor de gezonde inspanningen die ze dit jaar geleverd hebben. Ze stuurden als bewijs leuke foto’s in, waarbij de leerlingen enthousiast aan de slag gingen met de moestuinbox van Oog voor Lekkers. Die box bevatte zaadjes, kweekpotjes en potgrondtabletten om samen een minimoestuin aan te leggen. De Moestuin Challenge was bij de derdejaars meteen een handige aanleiding om het in de klas over gezonde voeding te hebben, over duurzaamheid, seizoensgroenten en lokale productie”, klinkt het bij Oog voor Lekkers. “De actie kende succes want niet minder dan 1.300 klassen uit het kleuter-, lager en buitengewoon secundair onderwijs in Vlaanderen schreven zich in. Maar voor de winnaars moet je dus hier in Berlaar zijn.”

