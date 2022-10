KWB Putte centrum organiseert boekenbeurs en zoektocht

KWB Putte centrum organiseert op dinsdag 1 en woensdag 2 november zijn jaarlijkse boekenbeurs. De afdeling richt ook voor de derde keer een zoektocht in. “Van 10 tot 19 uur kan je op onze boekenbeurs in de parochiezaal van Putte op boekenjacht. Op 1 november is de Chiro van de partij voor een wafelverkoop. De inkom is gratis”, deelt KWB Putte centrum mee. “Onze zoektocht vertrekt aan de kerk van Putte en is ongeveer een kleine 6 kilometer lang. De tocht bestaat uit drie delen, per deel zoek je 20 foto’s. Voor een boekje, te vinden bij de boekhandels in Putte, Shop en Go en Café De Heidebloem, tel je 9 euro neer. Op 10 maart is het de prijsuitdeling.”