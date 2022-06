Kunstwerken Felix Moris deze zomer tentoongesteld door Davidsfonds

“Voor vele Puttenaars klinkt de naam Felix Moris wel vertrouwd als naamgever van een straat, maar weinigen weten nog welke prachtige kunstwerken deze dorpsgenoot heeft gemaakt. Als Davidsfonds willen we zijn kunstwerken deze zomer opnieuw onder de aandacht brengen. Hiervoor werd er een mooi activiteitenprogramma uitgewerkt. Zo zal de komende Vlaanderen Feest viering als rode draad de kunstwerken van Felix Moris krijgen. Meteen opent dan ook een mini-tentoonstelling in het Davidsfonds prieeltje. Elke zondag tot eind september kan men er een selectie van de werken van Moris bewonderen. Op 9, 10 en 11 juli houden we een grote retrospectieve in de gebouwen van de Putse heemkring aan de Ixenheuvel. Tijdens deze drie dagen willen we een zo groot mogelijk aanbod van Moris’ werken laten zien.” Op 7 augustus vindt er nog ‘een zondag met Felix’ plaats. “Dan voorzien we een open atelier voor de Putse kunstenaars in en rond het prieeltje en zetten we een andere hobby van Felix Moris in de kijker, met name het wipschieten.” Meer info via www.putte.davidsfonds.be