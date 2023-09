KLJ organiseert 33ste driedaagse: “Quiz en fuif op nieuwe locatie”

Amerikaan­se nabestaan­den van gevechtspi­loot bezoeken Putte voor onthulling van zijn monument: “Het is zo veel meer geworden dan ik had verwacht”

Hoog bezoek in Putte vandaag, want daar werd een bijzonder monument onthuld. Het is exact 79 jaar geleden dat de Amerikaanse gevechtspiloot Captain Alfred Mills crashte in een veld aan de Lierbaan in Putte. Dat wilde de oorlogsvereniging Kamp44 eren en deze gebeurtenis wilden de nabestaanden van Captain Mills voor geen goud missen. “Ik heb het woord ‘geweldig’ al 1.000 keer gebruikt vandaag, maar dat is de enige manier waarop ik dit kan omschrijven”, klinkt het bij één van de dochters.