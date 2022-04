KLJ Beerzel opent eind deze maand nieuwbouw: “Met meer ruimte en onze eigen keuken en toiletten”

Eind 2020 vonden de afbraakwerken van het voormalig KLJ-lokaal plaats, een maand later ging de aannemer met de werkzaamheden voor de nieuwbouw van start. KLJ Beerzel week tijdens de bouwwerken uit naar kleine lokaaltjes van de parochie. “Onze spullen konden we dan weer kwijt in een garage aan de parochiezaal. Een goede tijdelijke oplossing, maar we zijn blij dat we binnenkort ons nieuw lokaal officieel kunnen openen”, vertelt Julie Dillen van KLJ Beerzel. “De laatste jaren is ons ledenaantal sterk gegroeid en verwachten dat het alleen nog maar zal stijgen. Het oude lokaal had niet alleen zijn beste tijd achter de rug, maar was ook gewoon veel te klein geworden. Verandering was noodzakelijk.”

Volledig scherm KLJ Beerzel © David Legreve

Meer ruimte

“In ons vorig lokaal kwam het vaak voor dat de enige twee lokalen binnen al in gebruik waren genomen door een groep, en we dan een buitenactiviteit of een activiteit op verplaatsing moesten organiseren voor de andere groepen. Een groot probleem bij regenweer. In het nieuwe lokaal hebben we aanzienlijk meer plaats en hebben we zelfs een keuken en onze eigen toiletten. Voordien moesten onze leden naar de openbare toiletten. Beneden is de zaal voorzien van een grote zaal en boven zijn er twee lokalen. We zijn aan het overwegen om één van deze lokalen nog op te splitsen, zodat we boven drie lokalen krijgen.”

Volledig scherm Archiefbeeld van het oud lokaal van KLJ Beerzel © David Legreve

Opendeurdag

Op zaterdag 30 april kunnen leden, ouders en sympathisanten een rondleiding door het nieuwe gebouw van de KLJ volgen. Een dag eerder klinken leden, sponsors en de vzw die de bouwwerken heeft geleid tijdens een receptie op de opening. “Heel veel werken zijn zelf uitgevoerd, door leden van de KLJ, oud-leiding, het bouwteam of ouders. Onder andere de afwerking van het schrijnwerk, de ventilatie, verwarming en elektriciteit werd door vrijwilligers gedaan. Het is dankzij dat eigen werk en sponsoring van firma’s dat we budgettair rondgekomen zijn”, legt Bart Lambrechts van vzw Lokalen KLJ Beerzel uit.

Activiteiten

De nieuwbouw heeft een prijskaartje van rond de 230.000 euro. De gemeente, enkele firma’s en sympathisanten sponsorden mee en de jeugdbeweging kon ook uit eigen kas een grote som halen. “Onder andere de jaarlijkse KLJ 3-daagse, het ontbijtbuffet en de barbecue waren hiervoor heel belangrijk. Deze brachten de laatste jaren een mooie som samen. Door corona hebben we de laatste twee jaar deze activiteiten wel in een nieuw jasje moeten stoppen. Het ontbijtbuffet werd bijvoorbeeld een verkoop van ontbijtmanden. Maar ook dan kregen we nog heel veel steun.” De eerstvolgende activiteit van KLJ Beerzel is de 14de editie van de KLJ-barbecue, die zal plaatsvinden in de parochiezaal. Inschrijven doe je tot dinsdag 9 mei via de website van de KLJ.