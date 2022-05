Kerkhaan met geheime boodschap krijgt plaatsje op kerktoren van Grasheide: “Boodschap blijft geheim tot de haan opnieuw naar beneden komt”

De torenspits van de Sint-Gerardus-Majellakerk van Grasheide is opnieuw voorzien van een kerkhaan. Samen met de haan werd ook een koker met een boodschap voor de toekomst en enkele euromunten bovenop de torenspits geplaatst. “Pas als de haan ooit weer naar beneden gehaald wordt, zullen de inwoners weten welke geheime boodschap er met hem mee naar boven is gegaan”, zegt schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA). “Met deze vernieuwde torenspits zetten we een belangrijke stap richting het einde van de werken. Zo worden er nog enkele dakwerken uitgevoerd en zullen de glas-in-lood-ramen nog verder vernieuwd worden. Als alles goed gaat, zou de kerk volledig opgeknapt moeten zijn in het voorjaar van 2023. Pastoor Jan Daans wijdde eerst de haan in onder het toeziend oog van het schepencollege. De Sint-Gerardus-Majellakerk dateert van 1908-1910 en is de oudste van de 15 kerken in de lage landen ter ere van deze heilige. In België zelf zijn er zelfs maar twee gevestigd. Sinds maart 2019 is deze kerk erkend als bouwkundig erfgoed.