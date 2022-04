Kempens Landschap koopt 8 hectare aan in Peredreef: “Waarvan een deel wordt gebruikt voor maïsdoolhof”

Met de gronden breidt Kempens Landschap haar terreinen van Ter Speelbergen uit met 8 hectare of zo’n 16 voetbalvelden. De gronden liggen grotendeels op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg. 1,4 hectare ligt op grondgebied Putte. Op een deel van de gronden organiseert de Stichting al jaar en dag haar befaamde maïsdoolhof. “Met de aankoop van de gronden kunnen we de open ruimte nabij ter Speelbergen vrijwaren. De vrees voor aantasting ervan was reëel. Nu hebben we zelf de touwtjes in handen. De aankoop is ook goed nieuws voor de perelaars in de prachtige Peredreef. Deze beeldbepalende landschapselementen moeten absoluut behouden blijven. Kempens Landschap staat garant voor het onderhoud. De toekomst van deze beroemde dreef is hiermee gegarandeerd", aldus gedeputeerden van de provincie en voorzitters van Kempens Landschap Jan de Haes (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V).