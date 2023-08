Kamp44 onthult monument ter ere van gecrashte oorlogspiloot Alfred Mills: “Amerikaanse familie zal aanwezig zijn”

Provincie verkoopt voormalige noodwoning aan Mechelse­steen­weg via Biddit

Een voormalige noodwoning van het OCMW van Heist-op-den-Berg staat momenteel te koop. Het pand aan de Mechelsesteenweg 7, dat voor 140.000 euro als startbod wordt aangeboden via vastgoedwebsite Biddit, is momenteel in handen van de provincie.