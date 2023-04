Jozef (68) zoekt nieuwe liefde via bordje aan raam: “Een meisje van 17 belde me... Of ik interesse had in haar moeder”

Heist-op-den-Berg Julien (67) zocht via bordje aan zijn raam naar gezelschap: “Er stonden dames van 20 en 22 jaar voor mijn deur, maar die heb ik afgewim­peld”

Heistenaar Julien Van Esch (67) plaatste tijdens de lente van 2021 een bordje met het opschrift ‘Eenzame man zoekt eenzame vrouw’ achter het raam van zijn woning in de Stationsstraat. “Een dag na het artikel heb ik een zevental personen aan de lijn gehad. Ze vertelden me dat ook zij het moeilijk vonden om nieuwe mensen te leren kennen in coronatijden”, vertelt Julien. “En hoewel ik duidelijk had aangegeven dat ik graag met vrouwen afspreek, waren er ook mannen die mijn nummer hadden genoteerd.”