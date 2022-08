Jasper Philipsen publiekstrekker op Puts Na-Tourcriterium: “Zenuwen bij het vragen van zijn handtekening”

“We dachten misschien eerst naar het criterium van Herentals te gaan, de jongens zijn grote fan van Van Aert, maar hier in Putte is het makkelijker om de renners aan te spreken. Het is voor ons ook dichter bij de deur”, vertellen de ouders van Leon (10) en Cyriel (9) uit Heist-op-den-Berg. De twee neefjes wisten handtekeningen te verzamelen van zowel Philipsen als de Nederlandse renner Bas Tietema. “We hadden een beetje last van zenuwen, maar het is ons toch maar gelukt.” Philipsen kreeg tijdens de eerste wedstrijd van de avond meteen aanmoedigingen van de supportersclub uit zijn thuisgemeente. “Hij gaat vandaag winnen. De wind staat in zijn voordeel”, klonk het bij de fans. Of de Hammenaar effectief de snelste van het pak was, was bij publicatie nog niet duidelijk. Om 20 uur start de finale van het Na-Tourcriterium in het centrum van Putte.