Interactieve borden sensibiliseren rond sluikstorten aan verzamelcontainers

Putte Dubbel zo snel in zone dertig

Op de Pachtersdreef in Putte heeft de politie een autobestuurder geflitst aan 61 kilometer per uur. Dat is dubbel zo snel als maximum toegestaan. Vermoedelijk zal de autobestuurder binnenkort worden gedagvaard door het politieparket en zal hij zich voor de rechter moeten gaan verantwoorden. Hij of zij riskeert dan een geldboete en een rijverbod. In totaal werd er naast deze hardrijder nog 37 andere chauffeurs geflitst. 118 autobestuurders werden er gecontroleerd.

20 januari