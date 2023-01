Inschrijven voor zomerkampen en vakantieopvang kan vanaf 4 februari

Duffel Chauffeur geflitst met 63 kilometer per uur in zone dertig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een snelheidscontrole op de Rooienberg in Duffel een chauffeur geflitst met 63 kilometer per uur. Op die plek mag er maximum 30 kilometer per uur worden gereden. In totaal werden er tijdens de snelheidscontrole 433 chauffeurs gecontroleerd, 35 van hen reden te snel. Ook in de Hoogstraat controleerde de politie op snelheid. Hier reden 80 van de 400 chauffeurs te snel. De maximum snelheid bedroeg er 84 kilometer per uur.

29 januari