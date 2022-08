Infosessies AED en reanimeren op verschillende locaties

Het lokaal bestuur van Putte organiseert in de loop van september infosessies rond reanimeren en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). “We voorzien vier verschillende data in Putte en deelgemeentes waaraan je gratis kan deelnemen", klinkt het. “Per sessie kunnen maximum 15 deelnemers aanwezig zijn. Maandag 5 september vindt de sessie plaats in het Atelier voor Creatieve Expressie in Beerzel, dinsdag 6 september in de Gildenzaal Peulis, woensdag 7 september in het Gemeenschapslokaal van Grasheide en donderdag 8 september in het Putse Dienstencentrum Het Lijsternest. De infosessies starten omstreeks 19 uur en duren tot 22 uur.” Inschrijven doe je uiterlijk op 16 augustus via de dienst onthaal, met vermelding van de gewenste sessie en je contactgegevens.