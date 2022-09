Infosessie ‘hoe richt ik een tuin in om van te smullen’ in Klein Boom

Het lokaal bestuur van Putte organiseert in samenwerking met Velt een gratis infosessie ‘hoe richt ik een tuin in om van te smullen’ op dinsdag 13 september. De sessie start om 19.30 uur in vergaderzaal 3 van GC Klein Boom. “Tijdens de infosessie ‘hoe richt ik een tuin in om van te smullen’ leert een Velt-lesgever je alles over bessen en andere vruchten. Je komt te weten op welke manier je al dat lekkers kan gebruiken in de keuken. In het najaar organiseert onze milieuraad een haagplant-en fruitbomenactie. Deze infosessie is een goede voorbereiding hierop”, aldus schepen van milieu Jeroen De Cuyper. Inschrijven kan via 015 76 78 95 of milieudienst@putte.be.