“Ik zag een verdacht persoon naar binnen gaan en enkele minuten later brak er brand uit”: Politie pakt verdachte op na brandstichting in gelijkvloersappartement

Putte Gemeente opent hondenlos­loop­wei­de in centrum van Putte: “Er worden nog speelattri­bu­ten aange­bracht”

Na Beerzel heeft het centrum van Putte nu ook een hondenlosloopweide. Baasjes en hun viervoeters kunnen terecht op een terrein van 1.200 m² achter dienstencentrum Het Lijsternest. “De locatie beschikt over twee inkomsassen, via Het Lijsternest en via de Mechelbaan. Er zullen nog verschillende speelattributen voor de honden aangebracht worden”, geeft schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA) mee. De honden mogen vrij rondlopen van 7 tot 22 uur. Naast de grote weide, is er ook een puppyweide voor honden tot 6 maanden oud. Niet alleen het lokaal bestuur maar ook oppositiepartij CD&V, dat in 2019 ijverde voor een hondenweide in het centrum, geeft aan tevreden te zijn met de realisatie.

6 juli