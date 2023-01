“Hij greep me vast en noemde me een ‘lekker beest’”: Margot (33) schrijft minister nadat haar aanrander ongestraft blijft

KEERBERGEN Extra schoolban­ken in GO! Technisch Atheneum Keerbergen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 1.762.060 miljoen in 85 extra plaatsen in de klassen in het GO! Technisch Atheneum in Keerbergen. Ieder kind zou namelijk een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs moeten hebben, is de minister stellig.

8 januari