Groep van 70 groene peters en meters gaan strijd tegen zwerfvuil aan: “Hun werk is een grote meerwaarde”

“De groene peters-campagne is uitgegroeid tot een groot succes. Waar we in 2014 voorzichtig startten met acht aanmeldingen, zijn we vandaag met maar liefst zeventig geëngageerde opruimers”, zegt milieuschepen Jeroen De Cuyper (N-VA). “Tijdens het startmoment ontvingen ze het nodige opruimmateriaal, zoals een grijpstok, werkhandschoenen, een fluohesje en een aantal afvalzakken. Ze ruimen minstens twee keer per jaar het zwerfvuil op langs beide straatkanten van zelfgekozen routes. Hiervoor krijgen ze een financiële ondersteuning van 0,04 euro per lopende meter.” In 2023 zullen de groene peters en meters zo’n 450.000 meters bermen opruimen. “Onze groene peters-campagne is dus quasi grondgebieddekkend”, voegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) eraan toe. “Hun werk is een grote meerwaarde voor de openbare netheid van onze gemeente.”