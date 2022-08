Gratis infosessies leren reanimeren

Het kan zijn dat je even moet wachten tot de hulpdiensten arriveren. Dat wil zeggen dat het aan bystanders is om te beginnen aan de reanimatie. Daarom is het belangrijk deze vaardigheden te bezitten. Het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) verhoogt de slaagkansen van een reanimatie, maar het is belangrijk te weten hoe dat moet. Op één avond kan je leren hoe je een slachtoffer met hartproblemen of ademhalingsstilstand kan reanimeren. Je krijgt eerst een korte theoretische uitleg en daarna mag je zelf proberen op een reanimatiepop en mag je zelf een AED-toestel gebruiken. De infosessies in Putte en omstreken zijn gratis en worden op meerdere dagen georganiseerd. Op maandag 5 september in het Atelier voor Creatieve Expressie in Beerzel, dinsdag 6 september in Gildenzaal Peulis, woensdag 7 september in gemeenschapslokaal Grasheide en donderdag 8 september in het Dienstencentrum het Lijsternest. De sessies starten telkens om 19 uur. Inschrijven kan via onthaal@putte.be.