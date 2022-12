Gouden koppels gehuldigd op gemeentehuis van Putte

Mechelen Brandweer rukt uit voor grote rookontwik­ke­ling in oud bedrijfs­com­plex

De Mechelse brandweer is donderdagavond kort voor 23.00 uur moeten uitrukken naar de gebouwen van het voormalige bedrijvencomplex CG Power Systems langs de Antwerpsesteenweg. Er was een grote rookontwikkeling opgemerkt. De brandweer trof uiteindelijk geen brand aan, maar stelde vast dat de rookontwikkeling afkomstig was van een oververhit houtverwarmingstoestel. De brandweer deed nog nazicht, maar trof geen brandhaard aan. Na een half uurtje keerden de pompiers terug naar hun kazerne. Gewonden vielen niet. Het bedrijf ging in februari 2020 failliet. Na dat faillissement werd het pand te koop aangesteld.

16 december