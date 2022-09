Gouden jubilarissen juni, juli en augustus ontvangen op Puts gemeentehuis

Mechelen Onderzoek naar hit­te-eilandef­fect in Paarden­kerk­hof­s­traat: tempera­tuur wordt opgemeten tot in de slaapkamer

Vreemde aanblik in de Paardenkerkhofstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel. Daar staan nu verschillende weerstations en daar blijft het niet bij. De onderzoekers meten de temperatuur en luchtvochtigheid in de huizen. “Zo maken we Mechelen klaar als stad van de toekomst waar het aangenaam, groen en fris wonen is en blijft.”

4 september