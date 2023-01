Golazo helpt Putte bij organisatie van BK Wielrennen 2027: “Kunnen nu al zeggen dat het BK een succes wordt”

Bonheiden Kandidaten voor Cultuur­pluim 2023 gezocht

Het lokaal bestuur zoekt kandidaten die in aanmerking komen voor de prijs Cultuurpluim 2023. De Cultuurpluim is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een persoon of vereniging die een meerwaarde biedt voor het culturele leven in Bonheiden of een opmerkelijke culturele prestatie geleverd door een inwoner of vereniging van Bonheiden voor een andere gemeente of stad. Tot en met 26 februari kan je jouw kandidaat voordragen via www.2820vraagt.be/cultuurpluim. De winnaar van de Cultuurpluim wordt bekendgemaakt op 30 mei in GC ‘t Blikveld.

18 januari