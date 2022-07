Gemeente opent hondenlosloopweide in centrum van Putte: “Er worden nog speelattributen aangebracht”

Bonheiden Gegidste rondleidin­gen in kasteeldo­mein Zellaer: “Combinatie met ontbijt is mogelijk”

In het kasteel en parkdomein van Zellaer kan je deze zomer een gegidste rondleiding volgen, telkens op de eerste zondag van de maand om 14 uur. Tot en met september kan je de rondleiding ook combineren met een ontbijtbuffet in het kasteel. “Het geleid bezoek duurt zo’n 2 uur en bedraagt 5 per euro persoon, exclusief ontbijtbuffet. Groepsrondleidingen vanaf 10 personen zijn eveneens mogelijk. Gezien de rondleiding enkele kleinere ruimtes en smalle doorgangen in het kasteel aandoet, beperken we de rondleidingen graag tot een 15-tal personen per gids. Opgelet, je moet langs trappen tijdens het bezoek. Een aangepaste rondleiding voor mindervaliden is mogelijk, vermeld dit zeker bij de aanvraag”, klinkt het.

3 juli