Gemeente huldigt jubilarissen die 60 en 65 jaar getrouwd zijn

“Mij een maand zonder inkomen zetten? Dat kan zomaar”: Trucker rijdt rond met verkeerd rijbewijs en kapotte aanhangwa­gen

Een trucker stond dinsdag terecht voor de politierechter in Mechelen. Vorig jaar werd hij tegengehouden door de politie in Heist-op-den-Berg. Hij reed met een vrachtwagen met oplegger en aanhangwagen, waarvan het achterlicht stuk was én het portier van die aanhangwagen was ook niet goed vastgemaakt. Bovendien had hij nog een verkeerd rijbewijs.