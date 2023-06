Gemeente feliciteert Leopold en Philomena met 65ste huwelijksverjaardag

NET OPEN. Frieda (62) staat aan het hoofd van NVY voor al je lingerie en badmode: “Een kinder­droom die uitkomt”

De Antwerpsestraat in Lier heeft er een nieuwe winkel bij! Bij NVY kan je nu terecht voor al je lingerie, nachtkleding en badmode. Het was voor Frieda De Vocht (62) haar droom in haar eigen winkel te mogen staan en die kans kreeg ze van winkeleigenaar Yannick van Geloven (36). Hij staat aan het hoofd van familiebedrijf B-LEAF en biedt het ruime kledingassortiment al aan verschillende winkels in de Benelux aan: “De charme en passie van een stad liggen toch in de lokale vakhandel”, klinkt het.