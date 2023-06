Gemeente buigt niet voor oproep van An Lemmens om ‘puppy’s knuffelen’ te annuleren: “Zelfs personeel werd geviseerd met haatmails”

Vooront­werp stadsboule­vard N16 klaar: “Maken er vlotte en hedendaag­se inkom van”

Het voorontwerp voor de omvorming van een gedeelte van de N16 tot een stadsboulevard is klaar. In drie fases zal het stuk tussen de Elektriciteitsstraat en de Antwerpsepoort worden vernieuwd. “We maken er een vlotte, hedendaagse inkom van”, klinkt het, met fietspaden in twee richtingen en groen.