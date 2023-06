Gemeente buigt niet na oproep An Lemmens en schrapt Roefel-activiteit ‘puppy’s knuffelen’ niet: “Fokker heeft alle vergunningen”

Politie start onderzoek na inbraak in vijf auto’s

De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart naar vijf auto-inbraken. Zo werden er onder meer auto’s geviseerd langs de Stuivenbergvaart, in de Fortuinstraat, de Landbouwstraat, de Turfbeemd en in de Kleine Nieuwedijkstraat. Alle vijf voertuigen stonden geparkeerd langs de weg. Er werd ook heel wat buit gemaakt. “Zo gingen de dieven er onder meer vandoor met laptops, een handtas, juwelen, een bril, parfum, een gereedschapskoffer en geld”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. Of het om dezelfde daders gaat, is nog niet bekend. Dat maakt deel uit van het verder onderzoek. De daders zijn voorlopig spoorloos, maar worden opgespoord.