Geflitst aan 139 kilometer per uur in de Vaatjesstraat

Langs de Vaatjesstraat in Putte heeft de politie een autobestuurder geflitst aan 139 kilometer per uur. Op die plek mag er maximum 70 kilometer per uur worden gereden. De chauffeur zal zich dus binnenkort voor de politierechter in Mechelen moeten gaan verantwoorden. Naast een geldboete tot 3.000 euro riskeert de chauffeur ook nog een rijverbod. In de Vaatjesstraat werden er in totaal 1.359 chauffeurs gecontroleerd. Naast de extreme hardrijder werden er nog 23 andere chauffeurs geflitst. Ook langs de Schrieksesteenweg in Putte werd er nog gecontroleerd op snelheid. Hier reden 32 van de in totaal 630 autobestuurders te snel. “De hoogst gemeten snelheid hier bedroeg 117 kilometer per uur”, klinkt het nog bij de politie.